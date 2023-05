La Spezia è il porto di sbarcoa Geo Barents, che ha circa 350soccorsi a bordo: 300 recuperati ieri sera da un barcone di legno sovraffollato partito dalla Libia e altri 36 questa mattina da un barchino in ...Liguria . E' La Spezia è il porto di sbarcoa Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere che ha salvato 336 persone in due diversi interventi nel Mediterraneo. A darne notizia è la stessa ong: "Ci vorranno circa ...... categorie protette e altre categorie di lavoratori svantaggiati come, donne vittime di ... Ad ogni azienda saràuno spazio di 4 mt x 4 mt all'interno dei padiglioni suddivisi per ...

Migranti: assegnato il porto di La Spezia alla Geo Barents Agenzia ANSA

La Spezia è il porto di sbarco assegnato a Geo Barents, che ha circa 350 migranti soccorsi a bordo: 300 recuperati ieri sera da un barcone di legno sovraffollato partito dalla Libia e altri 36 questa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...