Micol risponde a Fiorello e Littizzetto VIDEO | “Alcune uscite non sono state di buon gusto Non mi ha fatto ridere la disinformazione e…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 2 maggio 2023) Negli scorsi giorni siasia Lucianahanno preso in giroIncorvaia per ildelrino di Amazon che una mattina l’aveva svegliata alle 9.30 di mattina per consegnare un pacco. Oggi, nelle sue “Instagram Stories“, l’ex gieffina ha risposto alle domande dei suoi fan e tra qualcuno di loro c’è stato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:derideIncorvaia (): “Spero che il corriere sia stato arrestato subito e radiato dall’albo. Non puoi svegliare una…” Lucianasbeffeggia): “Era stremata dai selfie, è stata sei mesi nella casa del GF Vip e ...