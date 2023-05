Micol Incorvaia risponde a Fiorello e Littizzetto | “Ho riso anch’io | ma c’è disinformazione”

(Di martedì 2 maggio 2023)è stata protagonista di uno scivolone che ha dato il via all’ironia sul web e da parte diLo scivolone diera finito su tutti i giornali qualche giorno fa, a partire dal Corriere della Sera, su una dichiarazione fatta su Ig dall’ex vippona che si sarebbe lamentata di essere stata svegliata dal corriere Amazon per la consegna di un pacco alle 9.30 del mattino. Da qui titoli su titoli ma anche siparietti divertenti da parte dello showmane della comica di Che Tempo che Fa Luciana. Leggi anche–> Lulù Selassié rivede un’amica gieffina: “My love” (Video) Madal suo social ha voluto replicare, ammettendo di averanche lei ma che si ...

In questi giorni le sorellestanno seminando caos e polemiche sui social. Qualche giorno faera finita al centro di una bufera social per essersi lamentata del fatto che il corriere l'aveva svegliata troppo presto , cioè alle 9:30. Stavolta è toccato alla sorella Clizia ...ha risposto questo pomeriggio alle recenti prese in giro di Fiorello e Luciana Littizzetto , che giorni fa l'hanno presa di mira per una serie di sue dichiarazioni che hanno suscitato ...è ormai sotto i riflettori. Perché L'ex gieffina si era lamentata su Instagram , di un corriere che aveva suonato alla sua porta per lasciare un pacco alle 9.30 di mattina. ...

Micol Incorvaia è stata protagonista di uno scivolone che ha dato il via all'ironia sul web e da parte di Fiorello e Littizzetto ...Micol Incorvaia ha replicato alla satira fatta su di lei da Fiorello e Luciana Littizzetto. Ecco il video dell'ex vippona.