Miano sullo Scudetto del Napoli | ' ' Il fatto che possa festeggiarlo a Udine mi fa ancora più piacere

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 2 maggio 2023) Paolo, ex centrocampista dise, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Queste le sue parole: "Sono tifoso del, sono molto felice per lo. Ho una lunga militanza nell’se ma tifoda sempre dopo e nonostante la mia esperienza non positivissima nel. Ma per quella esperienza in riva al Golfo ma ho sempre una simpatia. -afferma- - Ilchemi fapiùperché nelci sono due ragazzi che conosco, il primo è Meret che è friulano e che può diventare campioni d’Italia nella città ...