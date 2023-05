“Mi ha detto ‘sto morendo’” Il racconto choc di Giorgia Meloni sull’amico e collega Augello

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Oggi, martedì 2 maggio, si sono celebrati i funerali del senatore Andreaha commosso tutti col suo ricordo.è venuto a mancare venerdì scorso all’età di 62 anni. Questa mattina, nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, i familiari e i colleghi dell’esponente di Fratelli d’Italia, compreso il presidente del Consiglio, gli hanno tributato l’ultimo sentito saluto. Roberta Angelilli, moglie dinonché vicepresidente della Regione Lazio ha dichiarato: “Voglio ringraziarvi per la straordinaria partecipazione, per l’affetto, la commozione, l’amore e la vicinanza di oggi e di questi giorni. Andrea era un uomo sobrio e essenziale, non amava la retorica, le ritualità, però oggi sono sicura che se fosse qui sarebbe, ...