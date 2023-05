Metroart | alla scoperta della stazione Materdei | guida alle comprensione dei capolavori Ora ci sono gli esperti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 maggio 2023) Da mercoledì 3 e per tutto il mese di maggio prende il via la nuova iniziativa “speciale Maggio 2023.” dedicata al patrimonio artistico-architettonicospettacolaremetropolitana Linea 1 progettata dall’Atelier Mendini. Il progetto nasce dcooperazione istituzionale tra Azienda Napoletana Mobilità e Friends of Naples Onlus, associazione impegnata nella promozioneconservazione dei beni artistici di Napoli. Grazie all’accordo di collaborazione con Comune di Napoli e Anm per la salvaguardia del patrimonio artistico, FoN-Friends of Naples Onlus ha già finanziato i cantieri di ...