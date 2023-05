Meteo | piogge e temporali fino a giovedì su Calabria e Sicilia Poi alta pressione

(Di martedì 2 maggio 2023) Un insidioso ciclone sta interessando l'Italia e lo farà ancora nel corso della settimana appena iniziata. La primavera dunque mostrerà ancora il suo lato più eclettico, con nuove occasioni per,...

Questa porterà nei prossimi giorni condizioniancora instabili o a tratti anche perturbate su diverse regioni d'Italia. In particolaree temporali interesseranno soprattutto il Centro - ...Altrove molte nubi eo rovesci, ma fenomeni in genere meno intensi. Un miglioramento invece si avrà sul Nord - Ovest, con schiarite nel corso della giornata su Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e ...Guarda le previsioni di TiscaliEmilia Romagna, cresce la portate dei corsi d'acqua Le ... a cominciare dalla Val Padana centro - orientale, dove imperversanoe rovesci estesi ed intensi. ...

Ombrelli ancora a portata di mano in larga parte del Paese. Con il rischio di grandine e di nubifragi sull'Emilia Romagna e sulla Calabria tirrenica. Ma ...