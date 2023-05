Meteo | maltempo a Bologna | frane ed esondazioni

(Di martedì 2 maggio 2023)in Emilia-Romagna, soprattutto nelle province die Ravenna: sono circa 60 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco pere allagamenti in queste aree. Disagi nel Comune di Casalfiumanese - in provincia di- dove diverse vie sono state chiuse a causa di una frana. Intanto, il Comune di Castenaso raccomanda massima attenzione a causa dell'innalzamento del torrente Idice nel territorio. Questa mattina registrata una frana anche a Sasso Marconi. Salvato dai Vigili del fuoco un uomo bloccato sul tetto della propria automobile dall’improvviso innalzamento del torrente Quaresimi a San Bartolomeo (RE). Mentre asi registra la chiusura di via Saffi per l’esondazione sotterranea del canale Ravone. Ed è esondato il fiume Sillaro. I Comuni stanno valutando ordinanze di ...

Le ordinanze comunali sono arrivate in seguito all'allerta arancione emanata per domani, questo nonostante la situazionesia destinata a migliorare. La fase più intensa dell'ondata di...SpecialeMassima allerta a Faenza: scuole chiuse e PalaCattani allestito per eventuali ... l'allertadiventa 'rossa' La pioggia non dà tregua: chiudono ponti e passerelle pedonali ...SpecialeIl Sillaro rompe gli argini: case sommerse dall'acqua Allestito un punto per accogliere gli sfollati La pioggia fa innalzare il livello dei fiumi: l'allertadiventa 'rossa' La ...

Argini dei fiumi rotti e inondazioni in corso: il maltempo che ha travolto l’Emilia-Romagna sta degenerando in una terribile alluvione.A seguito dell'intensa perturbazione meteorologica che sta colpendo numerose aree del territorio italiano, i sindaci delle varie regioni stanno prendendo in considerazione l'emanazione di un'ordinanza ...