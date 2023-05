Meteo | le previsioni in Campania per martedì 2 maggio 2023

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 38mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2605m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2603m. I venti saranno al mattino ...

L'associazione 'Team Piegavalvole', presieduta da Nico Martinetto, nonostante l'incertezza dettata dallemetereologiche ha deciso comunque di proseguire con l'allestimento del tracciato ...L'immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alla situazione odierna in Italia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 2 maggio 2023 Nuvole e piovaschi sino al mattino con velature spesse e stratificazioni che perdureranno ...

Meteo, previsioni del 2 maggio: ciclone verso Sud, ancora pioggia. Migliora al Nordovest Sky Tg24

Continua il maltempo in Sicilia. Anche per la giornata di martedì 2 maggio nuvole e precipitazioni saranno protagoniste. Inoltre in sei province - Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna - ...Più di metà del lungo weekend del 1° Maggio è trascorso sotto le nubi, le piogge e i temporali per molte regioni del Paese. La ragione va ricercata ...