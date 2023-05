Met Gala | il perché dei look di Doja Cat | Nicole Kidman | Kim Kardashian e altri

(Di martedì 2 maggio 2023) L’eccentricità va da sempre di pari passo con il Met. Nessun evento invoglia le star a osare come qui. Eppure l’edizione 2023, dedicata a Karl Lagerfeld, si è distinta per discrezione ed eleganza. Ma stiamo pur sempre parlando della serata più pazza della moda, l’estro non poteva mancare. Quest’anno però ci sono stati anche una miriade di tributi all’iconico stilista: vediamo tutto nel dettaglio. Gatti e gattine al Met Jared LetoNel mondo del fashion nessun animale è più famoso di Choupette. La gatta di razza birmana è stata per anni la fedele compagna di vita di Karl Lagerfeld. Il loro era un legame talmente forte da far ammettere allo stilista che, fosse stato possibile, l’avrebbe addirittura sposata (di certo lei ha ereditato parte della fortuna di Karl). Al Metsono diverse le star che hanno deciso di celebrare il designer con outfit a ...

'Baby, è Valentino!'. Il look più iconico del2023 è sicuramente quello sfoggiato da Rhianna. La popstar - da vera diva - ha chiuso il red carpet sfilando con un abito bianco in faille di seta dal lungo strascico che metteva ben in ...Donatella Versace festeggia il compleanno su red carpet del2023 Per celebrare i 68 anni sul red carpet del2023, la sorella di Gianni Versace sceglie un abito haute couture in rosa Barbiecore. Lontano anni luce dai look sfoggiati in passato, ...Serena Williams è in dolce attesa del secondo figlio dal marito Alexis Ohanian. All'evento più glamour dell'anno, ildi Anna Wintour, la legenda del tennis, che si è ritirata dai campi lo scorso anno, si è presentata con un bel pancione. "Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al"...

Florence Pugh ha stupito i presenti con un'acconciatura inedita: ha completamente rasato i capelli. La 27enne, infatti, sta girando il film We Live in Time insieme all'attore Andrew Garfield e pare ...