Met Gala | i migliori look in memoria di Karl Lagerfield

(Di martedì 2 maggio 2023) Life&People.it Si è conclusa la mostra sulla moda Mettra abiti vintage, creazioni d’archivio e inediti omaggi. Sono state più di 150 le celebrity accorse al Metropolitan Museum di New York per la raccolta fondi a supporto del Museo, sfoggiando come da tradizione un abito a tema, quest’anno incentrato sulladell’immortale, designer scomparso il 10 febbraio 2019e. Tantissimi gli outift degni di nota, forse in linea generale più sobri rispetto al passato, con tante personalità che hanno reso omaggio al Maestro scegliendo capi d’archivio e pezzi vintage della maison Chanel: non sono mancate le sorprese. Ipiù rilevanti del Met2023. Brilla la bellezza di Anne Hathaway Un omaggio nell’omaggio, rappresentato con uno charme per certi versi unico ...

Un esempio su tutti Il. I Sussex non sono stati invitati, per motivi di sicurezza, si legge nei comunicati ufficiali. Ma in realtà perché sono ormai diventati scomodi, essere loro amici ...Dopo le stravaganze del, il Metropolitan Museum di New York continua l'omaggio a Karl Lagerfeld, con una grande mostra su uno stilista "camaleontico" che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda e nella ...Centinaia di star e di look al, maggi, più o meno diretti, al genio creativo di Karl Lagerfeld . Gli abiti di questa edizione sono stati eleganti, sensuali e all'inseguimento della sperimentazione. Ma più che con la ...

Il Met Gala di quest'anno sembra essere stato il luogo ideale dove annunciare la propria gravidanza. Sono state due le celeb che l'hanno fatto, in effetti, ed entrambe, che sono alla loro seconda volt ...