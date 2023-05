Met Gala | i migliori look in memoria di Karl Lagerfeld

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 2 maggio 2023) Life&People.it Si è conclusa la mostra sulla moda Mettra abiti vintage, creazioni d’archivio e inediti omaggi. Sono state più di 150 le celebrity accorse al Metropolitan Museum di New York per la raccolta fondi a supporto del Museo, sfoggiando come da tradizione un abito a tema, quest’anno incentrato sulladell’immortaleLagerfield, designer scomparso il 10 febbraio 2019e. Tantissimi gli outift degni di nota, forse in linea generale più sobri rispetto al passato, con tante personalità che hanno reso omaggio al Maestro scegliendo capi d’archivio e pezzi vintage della maison Chanel: non sono mancate le sorprese. Ipiù rilevanti del Met2023. Brilla la bellezza di Anne Hathaway Un omaggio nell’omaggio, rappresentato con uno charme per certi versi unico al mondo. ...