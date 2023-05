Met Gala 2023 | tutti i look | Jared Leto si presenta vestito da Choupette | Nicole Kidman come nell’iconica pubblicità Serena Williams e Rihanna con il pancione – FOTO

(Di martedì 2 maggio 2023) “Baby, è Valentino!”. Ilpiù iconico del Metè sicuramente quello sfoggiato da Rhianna. La popstar – da vera diva – ha chiuso il red carpet sfilando con un abito bianco in faille di seta dal lungo strascico che metteva ben in risalto il suoaccompagnato da una mantella trapuntata con 30 camelie bianche. Un vero capolavoro sartoriale opera, appunto, dell’atelier di Maison Valentino. A completare il, un collier di diamanti Boucheron che illuminava il suo viso già radioso. Accanto a lei, il marito A$AP Rocky, con un compcon gonna in tartan rossa by Gucci su jeans tempestati di cristalli con uno strascico. Il dress code della serata era proprio vestirsi “in onore di Karl” e gli ospiti lo hanno preso alla lettera: Jeremy Pope ha sfoggiato una delle ...

Intervistata sul red carpet del, Kim ha spiegato ai microfoni di Variety: Non potendo rivelare anticipazioni sul suo personaggio, ha quindi solo confermato che sta prendendo lezioni di ...Ilè notoriamente uno degli eventi in cui è più difficile trovare i biglietti per poter partecipare. La serata, che si svolge nella Grande Mela, è un galà annuale per la raccolta fondi che si ...Ildel, che si svolge da sempre il primo lunedì di maggio, è destinato a finanziare il dipartimento di moda del museo, The Costume Institute, la cui mostra (che inizia il 5 maggio), rende ...

Da Jared Leto vestito come la micia tanto amata da Karl Lagerfeld, ai tanti vip che in diversi modi hanno omaggiato lo scomparso stilista. Ecco tutti i look del Met Gala 2023.Anna Wintour e Bill Nighy non si nascondono più. La direttrice di Vogue America e l’attore di «Love Actually – L’amore davvero» hanno calcato in coppia il red carpet al Met Gala 2023, confermando di ...