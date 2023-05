Met Gala 2023 | Serena Williams annuncia a sorpresa la seconda gravidanza e non è la sola

(Di martedì 2 maggio 2023) Al Metarrivano due inaspettati annunci: la top model Karlie Kloss e la campionessa di tennissono in attesa del secondo figlio. A far loro compagnia, con il suo pancione, fa capolino (in ritardo) anche queen Rihanna

Il post con sorpresa su Instagram "Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al", ha scritto Serena Williams come descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impatto, nell'immagine, è visibile però solamente la campionessa statunitense e suo ...Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 2 maggio 2023: Tutte le immagini del, da Penelope Cruz a Serena Williams incinta... GUARDA IL VIDEO DELLA SFILATA Rapinato il figlio di Sal Da Vinci ...Ieri sera, lunedì 1 maggio, aldi New York è tornato l'atteso super appuntamento fashion del2023! Ovviamente non poteva mancare Michael Kors , il designer iconico di New York, che tanto ha fatto per la sua città . Insieme a lui tante super star che per ilhanno scelto ...

N ell’edizione che passerà alla storia per la prevalenza di abiti in bianco e nero, sul red carpet del Met Gala 2023 spicca la presenza di Donatella Versace. Una delle pochissime star a sfoggiare ...(Adnkronos) – “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala”, ha scritto Serena Williams come descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impat ...