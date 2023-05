Met Gala 2023 | Nicole Kidman e quel vestito Chanel che avevamo già visto…

(Di martedì 2 maggio 2023) In onore di Karl Lagerfeld, l'attrice americana (ri)porta sotto i riflettori del Metunche il Kaiser della moda aveva disegnato appositamente per lei. Propriolo di un celebre cortometraggio del 2004…

Jared Leto ha surclassato tutti, trasformandosi letteralmente in Choupette. L'attore premio Oscar e cantante, star molto amata dal mondo della moda, ha scelto di presentarsi in un sontuoso abito da ...A settembre del 2022 Serena Williams diede il suo addio definitivo al tennis , così da potersi dedicare a tempo pieno alla sua famiglia. A distanza di qualche mese, in occasione deldi Anna Wintour , l'ex tennista si è presentata sul red carpet con il pancione in bella mostra. La gravidanza era stata stata annunciata su Instagram, dove Serena ha posato al fianco del ...Sono con loro fino in fondo', ha esemplificato Jimmy Kimmel sul tappeto della. Molti volti noti del piccolo e grande schermo esprimono solidarietà agli scrittori. L'hanno fatto anche i ...

In onore di Karl Lagerfeld, l'attrice americana (ri)porta sotto i riflettori del Met Gala 2023 un vestito Chanel che il Kaiser della moda aveva disegnato appositamente per lei. Proprio quello di un ce ...Il Met Gala 2023 è andato in scena alcune ore fa al Metropolitan Museum di New York. La sfilata più glamour dell'anno, organizzata dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, ha ...