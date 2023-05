Met Gala 2023 | l’omaggio delle star a Karl Lagerfeld è ben riuscito

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Metè dedicato ae molte celebrità hanno rispettato il tema, rendendo omaggio al compianto stilista con la propria idea glam. Da Jenna Ortega a Billie Eilish, passando per Margot Robbie a Jessica Chastain, ecco tutte le celebrità che hanno lasciato un segno sul red carpet con il proprio look. Si apre il sipario: in scena il Met. L’attesissimo evento newyorkese ha nuovamente reto spunti, gioie e scetticismi glam grazie alle celebrità che hanno reso omaggio al tema di questa edizione. Protagonista indiscusso è infatti, compianto stilista a cui è dedicata l’edizionedel Met. Tutte leche hanno preso parte all’evento ...

I gatti sono stati gli insoliti protagonisti dell'ultimo. Una scelta non casuale, visto che l'evento americano più glamour dell'anno ha voluto rendere omaggio a Karl Lagerfeld . Lo stilista, oltre a essere un genio della moda, era un amante dei ...Il2023 si è svolto ieri sera radunando una parata di star che, come da tradizione, hanno sfoggiato look stravaganti e impegnativi, tutti volti a celebrare l'eredità creativa dello stilista Karl ...Pedro Pascal , fresco di sfilata al2023 con tanto di cappottone rosso, non vuole proprio smettere di essere sulla bocca di tutti: mentre le sue due serie cult, The Last of Us e The Mandalorian , hanno appena concluso le loro ...

La leggenda del tennis Serena Williams ha rivelato la propria gravidanza in un'intervista sul red carpet del Met Gala, evento di moda organizzato dalla direttrice di Vogue"Anna Wintour e tenutosi a Ne ...L'attore ha scelto di omaggiare la memoria di Karl Lagerfeld, al quale era dedicato il Met Gala, indossando un costume con le sembianze dell'adorato felino dello stilista ...