Met Gala 2023 | le star che hanno partecipato per la prima volta all’evento

(Di martedì 2 maggio 2023) Al Metdi quest’anno vengono confermati degli invitati storici ma non mancano alcune new entry. Ecco chi sono

Serena Williams è di nuovo incinta: l'annuncio è arrivato al, ilannuale di raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, dove la leggenda del tennis ha mostrato il pancione sul red carpet. Per Serena Williams ..., Penelope Cruz come una sposa: i look tra glamour e ...Dalle sbarre di Mosca alla passerella del2023 di New York: Brittney Griner ritrova finalmente il sorriso dopo i nove mesi di prigionia in Russia. La campionessa di basket statunitense era stata arrestata nel febbraio 2022 all'...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Al Met Gala di quest’anno vengono confermati degli invitati storici ma non mancano alcune new entry. Ecco chi sono ...