Met Gala 2023 | Kendall Jenner | Bad Bunny e tutte le altre coppie che avremmo voluto vedere insieme

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono molte le star che hanno sfilato in coppia sul red carpet del Met, ma sonottante quelle che, invece, hanno deciso di rinunciare, scegliendo di tenere l'amore lontano dai flash. Sarà per il prossimo anno?

Ieri sera però ha stupito tutti al, l'evento annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Con un enorme costume da gatto con tanto ...Aldi ieri sera a New York è stato Jared Leto a esibire il vestito di gran lunga più stravagante. L'attore si è presentato sul red carpet vestito da gatto, lasciando alcuni suoi colleghi ...Articoli più letti Come guardare il2023 in diretta streaming di Kase Wickman Fiore Argento, chi è la sorella di Asia che sbarca all' Isola dei famosi di Roberta Mercuri Matrimonio a prima ...

Met Gala 2023: invitati, tema, data e orario red carpet Elle

Sono molte le star che hanno sfilato in coppia sul red carpet del Met Gala, ma sono altrettante quelle che, invece, hanno deciso di rinunciare, scegliendo di tenere l'amore lontano dai flash. Sarà per ...Al Met Gala la cantante ha indossato un abito bicolore con scollo all'americana: velluto nero sulla parte superiore e seta rosa su quella inferiore. È impreziosito da collo di piume e presenta un ...