Met Gala 2023 | Kendall Jenner | Bad Bunny e tutte le altre coppie che avremmo voluto vedere insieme

(Di martedì 2 maggio 2023) Sono molte le star che hanno sfilato in coppia sul red carpet del Met, ma sonottante quelle che, invece, hanno deciso di rinunciare, scegliendo di tenere l'amore lontano dai flash. Sarà per il prossimo anno?

... il felino birmano erede contestato di parte della fortuna di Karl Lagerfeld: all'incrocio tra Hollywood e fashion system, il tappeto rosso deldelispirato dalla controversa mostra sullo ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un ospite inaspettato si è presentato senza invito sul red carpet del2023 , uno degli eventi più esclusivi e mondani dell'anno che unisce arte, moda, filantropia e stelle del mondo dello spettacolo strettamente selezionate dalla direttrice di Vogue America ...Il post con sorpresa su Instagram "Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al", ha scritto Serena Williams come descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impatto, nell'immagine, è visibile però solamente la campionessa statunitense e suo ...

N ell’edizione che passerà alla storia per la prevalenza di abiti in bianco e nero, sul red carpet del Met Gala 2023 spicca la presenza di Donatella Versace. Una delle pochissime star a sfoggiare ...(Adnkronos) – “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala”, ha scritto Serena Williams come descrizione di una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. A primo impat ...