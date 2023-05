Met Gala 2023 | Jared Leto si presenta sul red carpet vestito da gatto e nessuno lo riconosce | “Ma chi è questo?” – FOTO

Sono con loro fino in fondo', ha esemplificato Jimmy Kimmel sul tappeto della. Molti volti noti del piccolo e grande schermo esprimono solidarietà agli scrittori. L'hanno fatto anche i ...In occasione deldi Anna Wintour, infatti, la Williams ha annunciato di essere aspettare il secondo figlio. Serena Williams si ritira: 'Devo concentrarmi sull'essere una mamma'. Gli Us Open ...2023: frange, parrucche, rossetti couture. I beauty look più belli Al2023, la bellezza è un corale omaggio al designer Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019. Sul red carpet, beauty ...

Al Met Gala di ieri sera a New York è stato Jared Leto a esibire il vestito di gran lunga più stravagante. L’attore si è presentato sul red carpet vestito da gatto, lasciando alcuni suoi colleghi visi ...Tra le star che hanno sfilato sul red carpet del Met Gala 2023, Jared Leto ha lasciato l'impronta più netta, indossando un costume... da gatto ...