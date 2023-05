Met Gala 2023 | il meglio e il peggio sul red carpet | da Rihanna a JLo

Leggi su biccy

(Di martedì 2 maggio 2023) Come ogni anno anche ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York si è tenuto il Met. Il tema di quest’anno era ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’, un omaggio al famosissimo fashion designer scomparso il 19 febbraio 2019. Sul redhanno sfilato decine di celebrità, tra cui anche le Kardashian, che al contrario dei rumor circolati nelle scorse settimane sono state invitate all’evento glamour più importante d’America. Ma adesso passiamo ai giudizi, ‘Category is: RedMetEleganza Extravaganza A Line of Beauty. Silence! I’ve made my decision. Bring back my girls‘. Met: i top e i flop del tappeto rosso. Bad Bunny ha reso omaggio a Clemente Russo e al suo iconico outfit per il matrimonio con Laura Maddaloni. Bad Bunny at the ...