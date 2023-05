Messi | viaggio non autorizzato | il PSG sospende l’argentino

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 maggio 2023) Continuano le tensioni tra Leoed il PSG. La squadra e la dirigenza non hanno apprezzato la decisione del calciatore argentino di volare in Arabia Saudita dopo la sconfitta della club parigino contro il Lorient nonostante la decisione del tecnico di tornare subito in campo ad allenarsi. Secondo le informazioni di L’Équipe e RMC la squadra parigina ha deciso di sanzionare la stella argentina per due settimane con effetto immediato. A causa della punizione inflitta, il giocatore di Rosario non potrà allenarsi, né potrà giocare e, inoltre, sarà sospeso dallo stipendio. Leggi anche-PSG-PSG, nuove tensioni: ilin Arabia Saudita non piace al club La sanzione, che ha effetto immediato da questo martedì, è stata promossa da Nasser Al ...