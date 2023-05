Messi sospeso per due settimane dal Psg

(Di martedì 2 maggio 2023) Ormai sembra certo, il Paris Saint Germain non rinnoverà il contratto a Lionelche è stato addiritturaper duedalla società per essere volato in Arabia Saudita senza il ...

Ormai sembra certo, il Paris Saint Germain non rinnoverà il contratto a Lionelche è stato addiritturaper due settimane dalla società per essere volato in Arabia Saudita senza il permesso del club.ha lasciato Parigi, senza dopo la sconfitta di domenica ...AGI - Lionelè statodue settimane dal Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'argentino si sarebbe recato in Arabia Saudita per due giorni sprovvisto di autorizzazione da parte del club, che è ...... il Psg avrebbel'argentino per due settimane con effetto immediato, ritenendo molto grave il suo comportamento legato agli impegni con il suo sponsor (è testimonial dell'ente del ...

Clamoroso a Parigi: viaggio in Arabia non autorizzato, il Psg sospende Messi due settimane La Gazzetta dello Sport

Ormai sembra certo, il Paris Saint Germain non rinnoverà il contratto a Lionel Messi che è stato addirittura sospeso per due settimane dalla società per essere volato in Arabia Saudita senza il permes ...L’argentino vola in Arabia senza il permesso del club Il Paris Saint Germain sospende Leo Messi per 2 settimane. Il 35enne fuoriclasse argentino è volato in Arabia Saudita senza il permesso del club, ...