Messi-PSG | nuove tensioni | il viaggio in Arabia Saudita non piace al club

(Di martedì 2 maggio 2023) Leonella bufera in Francia. Secondo L’Equipe il calciatore argentino, a seguito di una trasferta indopo il ko del PSG contro il Lorient, sis arebbe scontrato con la dirigenza delparigino., che è immagine del turismo inaveva questoprogrammato da tempo, ma ilavrebbe concesso due giorni liberi ai calciatori solo in caso di vittoria del PSG contro il Lorient. Vittoria che non è però arrivata. Il ko dunque ha cambiato i piani e Galtier ha deciso che i giocatori si sarebbero dovuto allenare il giorno dopo il match. L’allenamento si è tenuto regolarmente, maera assente. L’ argentino era già innel momento in cui i suoi compagni ...

... l'argentino ha disertato l'allenamento e sarebbe andato in Arabia Saudita senza permesso Su L'Equipe non ci sono andati giù leggeri su Leo: l'argentino ha disertato l'allenamento e sarebbe ...Prima che un magico calcio di punizione di Lioneloffrisse il successo al'. Per la prima volta in assoluto ilsubisce gol da otto partite di seguito. I parigini sono la quarta miglior ...PARIGI (FRANCIA) - Il futuro di Lionelresta un mistero. L'argentino ha il contratto in scadenza con il Paris Saint - Germain e lo tentano dalla Mls statunitense, mentre a Barcellona sognano un suo ritorno e nelle ultime ore un ...

Psg, Messi e il caso del viaggio in Arabia (senza il benestare del club) Tuttosport

Secondo quanto riportato da "L'Équipe", l'argentino, testimonial del turismo nel Paese, sarebbe andato a Riyadh all'indomani del ko contro il Lorient saltando l'allenamento ...Fabian Ruiz non ha convinto a Parigi e il PSG si prepara a dirgli addio: la Juve ci pensa ma per acquistarlo serviranno 30 milioni di euro ...