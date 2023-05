Messi-PSG | clamorose novità dalla Francia | Al-Khelaifi lo ha sospeso

(Di martedì 2 maggio 2023)-PSG,nuovedopo che l’argentino ha saltato gli allenamenti di ieri: Al-lo sospende! Secondo quanto riferisce RMC Sport, Al-haper due settimane Lionel, che ieri ha saltato gli allenamenti per alcuni impegni con gli sponso in Arabia Saudita. Un comportamento considerato inaccettabile dal numero uno del PSG, che ha deciso di usare il pugno duro nonostante il momento complicato della squadra.

RMC Sport - Il PSG sospende Messi per due settimane dopo il viaggio in Arabia

