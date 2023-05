A rendere l'atmosfera incandescente è poi arrivata ladidi saltare l'allenamento punitivo di ieri deciso da Galtier per volare - senza aver ottenuto il via libera del club - in ...Per, che si trovava in Arabia per obblighi legati agli sposor, si parla di una sospensione di due settimane ...Psg, pugno duro del club nei confronti di: ladi sospenderloL'argentino infatti in queste ore è stato protagonista di una vicenda controversa e la reazione del club sarebbe stata ...

"Messi, decisione clamorosa del Psg: sospeso per due settimane!" Corriere dello Sport

Sospeso Messi, non giocherà più in Ligue 1, è la scelta fatta con decisione ufficiale e irreversibile per il Paris Saint-Germain.PARIGI - Clamoroso sviluppo sulla vicenda legata a Lionel Messi. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Paris Saint-Germain potrebbe multare pesantemente il campione argentino, che è volato in ...