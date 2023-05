Mercoledì c’è Atalanta-Spezia | in attacco ipotesi Zapata-Højlund dall’inizio

(Di martedì 2 maggio 2023) SERIE A. Nel’ultimo turno infrasettimanale della stagione,l’ospita lo(ore 18). Non ci saranno Lookman e Okoli, mentre Soppy torna tra i convocati. Davantipotrebbero giocare insieme

Oggi,3 maggio, i partecipanti si incontreranno per fondare un'associazione giornalistica nata grazie al Russian African Club, alla rinomata Lomonosov Moscow State University e al ministero ...... infatti, l'ex premier - forte di un 'quadro clinico stabile' e della 'ottimale e convincente ripresa' delle funzionalità degli organi monitorati, come recita il bollettino medico discorso ...Il Chelsea, dentro o fuori dalla Champions nel ritorno di martedì degli ottavi contro il Borussia Dortmund (1 - 0 per i tedeschi all'andata) e il PSG, costretto a ribaltarein Germania lo 0 ...