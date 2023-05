Mercato auto | Crisci “La CO2 sale | gli incentivi vanno modificati”

(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nuova forte accelerazione delle immatricolazioni divetture nel mese di aprile, con 125.805 nuove registrazioni e una crescita del 29,2% rispetto ad aprile 2022, che con 97.365 unità aveva archiviato il volume storicamente più basso per il quarto mese dell’anno dopo quello del lockdown. Nel primo quadrimestre il numero delle immatricolazionia 552.850 unità, in crescita del 26,9% rispetto alle 435.681 del gennaio-aprile 2022. Ildell’rialza di nuovo la testa, anche grazie ad una maggiore disponibilità di prodotto dopo la crisi dei microchip e delle catene di fornitura. Considerando l’elevata performance del primo trimestre, +26,2% sul 2022 (ma -20,6% sul 2019), e in particolare il notevole contributo del mese di marzo (+40,8%), la stima Unrae per il 2023 viene rivista al ...

