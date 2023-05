Memorial in onore di Mario Fratti all’Istituto Italiano di Cultura di New York

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 maggio 2023) Commossa testimonianza della figlia Valentina, drammaturga, regista e attrice teatrale Si è tenuto ieri 1° Maggio, con inizio alle ore 12,didi New, ilindi, il grande drammaturgo aquilano (era nato a L’Aquila il 5 luglio 1927) scomparso il 15 aprile scorso. In questo articolo de La Voce di Newalcuni cenni sull’evento con le personalità che lo hanno ricordato, introdotte dal direttore dell’Istituto prof. Fabio Finotti e dal Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele. Sono intervenuti Patrick Hoffmann (Direttore e curatore del Theatre on Film and Tape Archive), Dan Friedman (Direttore artistico emerito Castillo Theatre), Anthony Tamburri (direttore del Calandra ...