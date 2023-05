Meloni incontra il cancelliere austriaco | “Fronte comune su immigrazione | energia e Ucraina”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) Italia e Austria “soffrono entrambe la grande pressione dei flussi migratori. Su questo collaborano e intendono collaborare ancor di più”. Così il premier Giorgiaal termine del bilaterale a Palazzo Chigi con inKarl Nehammer. Un incontro definito “ampio e proficuo”. A conferma di una collaborazione assidua sia in ambito bilaterale che in senso alla Ue. “Ci siamo spesso trovati ai consigli europei sulla stessa linea e visione”, ha sottolineatodurante le dichiarazioni congiunte dialla stampa.ilNehammer “A giugno c’è un importante Consiglio europeo in cui Bruxelles è chiamata a presentare un cambio di paradigma che abbiamo chiesto insieme. Con una ...