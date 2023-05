Meloni incontra cancelliere austriaco | Fondamentale lavorare insieme su energia

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2023 "L'Europa affronta una situazione energetica complessa. L'Italia ha fatto un grande lavoro per affrancarsi dalla dipendenza che aveva nei confronti della Russia, ma dobbiamo guardare avanti. E quello che voi sapete su cui il governo lavora è trasformare l'Italia in una sorta di hub energetico per l'approvvigionamento europeo e capite bene quanto l'Austria sia in questa strategia", le parole dinel corso delle dichiarazioni alla stampa con il. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev