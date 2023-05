Meloni in lacrime ricorda Augello | un punto di riferimento per tutti

(Di martedì 2 maggio 2023) Una chiesa gremita per l'ultimo saluto ad Andrea, senatore di Fratelli d'Italia, scomparso a 62 anni lo scorso 28 aprile. Molti gli esponenti delle istituzioni e del mondo della politica che hanno dato l'ultimo commosso saluto a Roma nella basilica Santa Maria in Ara Coeli. Tra questi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida; il ministro per lo Sport, Andrea Abodi; il ministro per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto; la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella; il Viceministro dell'Economia, Maurizio Lei; il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Erano presenti numerosi esponenti di Fratelli d'Italia, tra questi, il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti; il capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan; il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli; il ...

..., al funerale del senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello nella basilica Santa Maria in Ara Coeli, a Roma. Un discorso commosso, quello della premier, interrotto più volte dalle. "...Allora lui mi dice: 'dai, Giorgia, non fare così, pensa a me che devo dirti che devo morire in 20 minuti'", ricordain, strappando un sorriso commosso della Chiesa gremita di persone ...... gente che 'ne ha viste di tutti i colori' eppure 'aveva leagli occhi' tenendo in braccio quel bimbo. leggi anchea Londra: "Migranti mandati in Ruanda Non è deportazione" ...

Le lacrime di Meloni per Augello: "Sapeva ridere di tutto, un uomo dalle mille sfaccettature" RaiNews

Una chiesa gremita per l’ultimo saluto ad Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia, scomparso a 62 anni lo scorso 28 aprile. Molti ...Torna alla home X1 / 47 Previous Next La Russa, Mantovano, Meloni al funerale di Andrea Augello. Tutte le foto 02/05/2023 Si è tenuto oggi a Roma il funerale del senatore di Fratelli d’Italia Andrea A ...