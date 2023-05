Melissa Satta racconta l’amore con Matteo Berrettini a Vanity Fair

(Di martedì 2 maggio 2023) Milano, 2 maggio 2023 – Per arrivare a essere quella che è, è passata da vent’anni di televisione, la storia importante con un calciatore – Bobo Vieri –, un matrimonio di dieci anni con un altro calciatore – Kevin Prince Boateng –, un figlio – Maddox Prince Boateng, e l’ultima storia con il tennista. La conduttrice di Goal Deejay su Sky,, siin esclusiva su, dopo aver denunciato gli insulti che riceve sui social a causa della sua relazione, in corso da qualche mese, con. Hanno insinuato che l’infortunio all’addome disia dovuto al troppo sesso. «Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo ...

L’ex di Bobo Vieri, poi, ha svelato come ha conosciuto Berrettini: “A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci.La ex velina si espone su alcuni dettagli della sua attuale relazione con il noto giocatore di tennis, facendo un confronto con l'ex ...