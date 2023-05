Melissa Satta | “Berrettini? Mi ero detta | mai più uno sportivo Le critiche?

(Di martedì 2 maggio 2023) Le parole della showgirl: "Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa"

La conduttrice di Goal Deejay su Sky,, si racconta in esclusiva su Vanity Fair, dopo aver denunciato gli insulti che riceve sui social a causa della sua relazione, in corso da qualche ...Quest'anno invece è arrivato senza, volata con lui a New York ma rimasta in disparte. Invece il giocatore di football Patrick Mahomes , quarterback per i Kansas City Chiefs della ...era nella Grande Mela, ma non era presente al red carpet. Una presenza, quella del finalista di Wimbledon , figlia dell'infortunio agli addominali che ha subito durante il torneo '1000' ...

Melissa Satta è innamorata di Matteo Berrettini: "Mi ero detta basta sportivi e invece..." La Gazzetta dello Sport

In una intervista a Vanity Fair Melissa Satta racconta come ha conosciuto Matteo Berrettini, come è iniziata la loro storia d'amore e come procede.Parla apertamente del suo amore con Matteo Berrettini, Melissa Satta che ha toccato diversi punti sulla sua vita privata.