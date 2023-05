Melissa Satta | “Berrettini? Dopo divorzio mi ero detta mai più uno sportivo | ma lui è speciale”

(Di martedì 2 maggio 2023)vent’anni di televisione, la storia con il calciatore Bobo Vieri, un matrimonio di dieci anni con il calciatore Kevin Prince Boateng e un figlio Maddox Prince Boateng, ora l’ultima storia con il tennista Matteo. La conduttrice di Goal Deejay su Sky,, si racconta in esclusiva su Vanity Fair,aver denunciato gli insulti che riceve sui social a causa della sua relazione, in corso da qualche mese, con il tennista romano. Sulle accuse di chi ha insinuato che l’infortunio all’addome disia dovuto al troppo sesso, la showgirl afferma: “Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?”. “Certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche ...

Quest'anno invece è arrivato senza, volata con lui a New York ma rimasta in disparte. Invece il giocatore di football Patrick Mahomes , quarterback per i Kansas City Chiefs della ...era nella Grande Mela, ma non era presente al red carpet. Una presenza, quella del finalista di Wimbledon , figlia dell'infortunio agli addominali che ha subito durante il torneo '1000' ...fa il punto della sua situazione sentimentale e lo fa a modo suo con parole schiette e quella sincerità, quel non nascodersi che la accompagna da sempre. Dopo vent'anni di televisione, ...

Melissa Satta è innamorata di Matteo Berrettini: "Mi ero detta basta sportivi e invece..." La Gazzetta dello Sport

Parla apertamente del suo amore con Matteo Berrettini, Melissa Satta che ha toccato diversi punti sulla sua vita privata.Melissa Satta per la prima volta racconta tutto sull'amore che la lega a Matteo Berrettini ...