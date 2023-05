"Possiamo raccomandare anche ai tedeschi di istituire l'di Adolf Hitler e agli italiani quello di Benito Mussolini". Così l'ex presidente russo Dmitryha commentato la notizia che sul sito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparsa ...Il programma, gli orari e l'di gioco del torneo di Madrid per la giornata di martedì 2 maggio 2023. Si giocano tutti gli ...00 - Munar vs (LL) Altmaier a seguire - (Q) Karatsev vs (2)a ...Il programma, gli orari e l'di gioco del torneo di Madrid per la giornata di lunedì 1 maggio 2023. Giornata piena nella ...00 - Shevchenko vs (2)Ore 13:00 - (WC) Andreeva vs (2) ...

Medvedev, 'se Ordine Bandera,anche quello di Hitler e Mussolini' Tiscali Notizie

"Possiamo raccomandare anche ai tedeschi di istituire l'Ordine di Adolf Hitler e agli italiani quello di Benito Mussolini". (ANSA) ...Continua ad andare in scena il Mutua Madrid Open 2023, che si compone dell'ATP Masters 1000 e del WTA 1000. I due tabelloni vanno per conto loro, ed è per questo che oggi assisteremo alla totalità deg ...