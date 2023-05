‘Maurizio racconta…’ | i 10 talenti U19 dell’atletica italiana da seguire seconda parte Rossetti infallibile

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 7,5Atleta della settimana (uomo): Gabriele(skeet)Atleta della settimana (donna): Alice D’Amato (ginnastica artistica) Gabrieleè ritornato ad essere il cecchinodi Rio 2016, capace di dominare nelle fasi finali delle gare, quando ai rivali tremano le braccia. Vittoria nello skeet in World Cup a Il Cairo (doppietta azzurra con Sdruccioli secondo) e terzo posto nella gara mista assieme a Simona Scocchetti. La palma del migliore uomo della settimana spetta a lui. Nella ginnastica artistica, Alice D’Amato è la protagonista assoluta nella tappa finale di Coppa del Mondo a Il Cairo, con la conquista di ben due Coppette di specialità (parallele e corpo libero). In generale, su quattro attrezzi le azzurre hanno vinto tre Coppette (anche la trave con ...