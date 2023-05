Matteo Paolillo e i selfie ' negati' all' atleta paralimpica | risponde il padre della giovane

(Di martedì 2 maggio 2023) 'Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c'erano bambini piccoli che aspettavano per una foto': così ildi Sara Vargettoa Il Messaggero, provando a smorzare le ...

...relative all'incidente di cui - stando a quanto raccontato per prima dall'agenzia di stampa LaPresse - si sarebbe reso protagonista nel backstage del Concerto del Primo Maggio, l'...... pazientemente seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre Paolo le teneva l'ombrello per non farla bagnare, che il suo idolole concedesse una foto. 'Non gli va' sarebbe stata la ..., star di Mare Fuori, risponde così alla polemica che lo vedrebbe coinvolto relativa a foto negate ad alcuni bambini fuori dal camerino del concertone del Primo Maggio a Roma.

Concerto Primo Maggio, l'attore Matteo Paolillo («Mare Fuori»): «Io rifiutato una foto a una fan Non è vero» Corriere Roma

– Al Concerto del Primo Maggio di Roma occhi puntati su Matteo Paolillo. Perché non è solo bello. Il 27enne di Salerno, in arte Icaro, ha anche una voce che fa… Leggi ...Il rock di Ligabue, tornato in piazza San Giovanni dopo 17 anni, l'entusiasmo di Tananai, la forza coinvolgente di Lazza, la capacità di emozionare di Emma, la leggerezza di Francesco Gabbani, la dolc ...