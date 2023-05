Matteo Paolillo conquista il palco del concerto del 1 maggio | il web impazzisce

(Di martedì 2 maggio 2023)si esibisce per la prima volta suldeldel 1: il webnel vedere la star di Mare Fuori in piazza Con questa terza stagione, Mare Fuori ha ottenuto un successo clamoroso tanto che, moltissimi dei ragazzi che fanno parte del cast, come hanno iniziato a raccontare a Mare Venier a Domenca In poco dopo l'uscita degli ultimi episodi, hanno iniziato a ricevere tantissimi ingaggi. Massimiliano Caiazzo, l'amatissimo Carmine Di Salvo, sembra essere impegnato in una produzione per Disney Plus mentre i suoi colleghi Giacomo Giorgio sta per vestire i panni di prete in un nuovo prodotto Rai. Tutti gli altri ragazzi sono sempre stati confermati per le riprese di questo nuova stagione, ma hanno iniziato anche lavorare sui social e sul panorama musicale. ...

punta sulla tenerezza (6)(voto 6) punta sulla tenerezza: 'Un anno fa ero lì in mezzo a voi: mi sembra incredibile, oggi, essere qui', dice il teen idol ai ragazzi che in ...'Ce sta o'mare for'' sì, ma sotto l'acqua ci sono anche i fan che aspettano le foto e gli autografi. E, attore e autore di successo del brano che ha dato il nome alla serie Mare Fuori , non è riuscito ad accontentare chi aspettava solo un suo cenno. In particolare, l'atleta paralimpica ...Ad aprire la prima serata di ieri all'insegna del Concertone del Primo Maggio 2023 è stato, il giovane attore di Mare Fuori (dove interpreta Edoardo), noto anche per aver dato voce alla canzone che fa da colonna sonora alla serie.di Mare Fuori rifiuta ...

Concerto Primo Maggio, l'attore Matteo Paolillo («Mare Fuori»): «Io rifiutato una foto a una fan Non è vero» Corriere Roma

Chi è Matteo Paolillo Attore e cantante, diventato famoso grazie alla serie tv dei record Mare fuori, in cui interpreta il ruolo di Edoardo Conte, ha scalato anche le classifiche musicali. Non solo p ...Matteo Paolillo, ormai famosissimo attore di "Mare fuori" è stato accusato di non aver voluto fare un selfie con un’atleta paralimpica. Vediamo cosa è successo. Matteo Paolillo nega un selfie ad un’at ...