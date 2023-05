Matteo Paolillo canta ‘O Mar For al Concertone del Primo Maggio | la reazione della fidanzata Video

(Di martedì 2 maggio 2023) Si è svolto ieri a piazza San Giovanni a Roma il Corcertone del, condotto per la sesta volta consecutiva da Ambra Angiolini. Davanti a una piazza gremita (parliamo di oltre trecentomila persone) l’attrice romana e Fabrizio Biggio hanno accolto tanti volti amati dai giovanissimi come Emma, Lazza, Francesco Gabbani,, Levante, Ariete, Mr. Rain, Tananai, Coma-Cose, Mara Sattei, Rocco Hunt. La quota anni ’90 è stata ben rappresentata da due Bigmusica italiana: Ligabue e Piero Pelù. Uno degli artisti più applauditi è stato senza dubbio, il giovanissimo attore reduce dal successoterza stagione di Mare Fuori, la serie tv di successo ambientata in un istituto penitenziario minorile, dove veste i panni ...

Momento 'Mare Fuori' con Matteo Paolillo: I giovanissimi lo attendevano con trepidazione: direttamente da Mare Fuori, la serie tv Rai ambientata nel carcere minorile di Napoli che ha riscosso un grande successo. L'attore Matteo Paolillo ha fatto cantare la piazza con la sigla cult della serie tv "'O mar for" per poi leggere un testo di Pasolini e Dacia Maraini contro la violenza.

Concerto Primo Maggio, l'attore Matteo Paolillo («Mare Fuori»): «Io rifiutato una foto a una fan Non è vero» Corriere Roma

