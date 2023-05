Matteo Berrettini al Met Gala senza Melissa Satta | “Non è stata invitata”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 maggio 2023)al Met, ma non c’è. Il mistero dell’asCome già condiviso dal quotidiano Leggo, nel 2021aveva sfilato tra le celebrità e aveva al suo fianco la fidanzata Ajla Tomljanovic. Oggi il campione del Tennis torna sul red carpet del Met dopo due anni, mal’attuale compagna. L’asdella conduttrice sportiva ha destato non pochi rumors e a creare ancora più polemica la notizia che lanon sarebbe staràall’esclusiva manifestazione per affiancare il fidanzato. Anche sui social si sono rincorse le voci riguardo questa as. Curiosando sul profilo ufficiale della ex ...