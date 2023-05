Mathias Olivera è (diventato) un passista di talento

(Di martedì 2 maggio 2023) Nell’estate del 2017 Mathíasera considerato potenzialmente uno dei migliori terzini sinistri del Sud America, tra i migliori prospetti al mondo. Era veloce, aveva piedi più che delicati, aveva visione di gioco e capacità di inserimento, la bravura di saper dare il pallone nel modo migliore agli attaccanti. Aveva soprattutto disputato un Sudamericano under 20 – il suo Uruguay aveva vinto il titolo – e un Mondiale under 20 quasi perfetti. Paris Saint-Germain, Barcellona, Porto e Manchester United lo avevano seguito a lungo, nessuno però presentò un’offerta. Il motivo era uno solo: il ragazzo è forte, ma ha diverse lacune difensive. Venne acquistato dal Getafe. Con gran dispiacere di Edinson Cavani, all’epoca grande protagonista a Parigi, che aveva sponsorizzato – da ben prima del Sudamericano u20 – il suo ingaggio e quello di un altro connazionale, coetaneo di ...

... esultanza golIn prefettura, a Napoli, è in corso un incontro tra istituzioni per programmare il nuovo piano per la festa scudetto del Napoli . Tra poco il prefetto, Claudio Palomba, ...... Felipe Anderson (L), 78′, 90′ Lautaro Martínez, 83′ Gosens Cremonese - Verona 1 - 1 9′ Okereke, 75′ Verdi (V) Napoli - Salernitana 1 - 1 62′ Mathías, 84&...Un gol che poteva entrare nella storia del Napoli , rovinato solo parzialmente dal pareggio della Salernitana.aveva messo la firma sulla domenica scudetto , ma la festa è stata rimandata di qualche giorno anche per il terzino uruguaiano. 'È una sensazione strana. Da un latocontinua a ...

Mathias Olivera, l'agente: "Pari di ieri frustrante. In pochi mesi sta facendo cose importanti a Napoli" CalcioNapoli24

Il Napoli scenderà in campo contro l'Udinese alle 20.45 di giovedì 4 marzo. Niente anticipo al pomeriggio: agli azzurri basta 1 punto ...Il terzino del Napoli nel 2017 era stato visionato a lungo da molti grandi club europei. Poi venne acquistato dal Getafe perché poco propenso a difendere, Da allora ha imparato a farlo e domenica ha r ...