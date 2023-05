Masters 1000 Madrid 2023 | orario e ordine di gioco mercoledì 3 maggio

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) Nella giornata di domani,, si giocheranno i quarti di finale dei tornei maschili e femminili deldi. Partita del giorno sarà la sfida sul centrale tra Alcaraz e Khachanov, che precederà il match di Iga Swiatek, numero 1 del mondo, contro Martic. Qui di seguito il programma completo della giornata. MANOLO SANTANA STADIUM ore 11 (3) Pegula vs (12) Kudermetova non prima delle 16 (1) Alcaraz vs (10) Khachanov non prima delle 18 (1) Swiatek vs (27) Martic non prima delle 19:30 (LL) Altmaier vs Coric/Fokina ARANTXA SANCHEZ STADIUM ore 11 (1) Koolhof/Skupski vs (7) Bopanna/Ebden a seguire (WC) Badosa/Mattek-Sands vs Azarenka/Haddad Maia a seguire Hsieh/Strycova vs Fernandez/Townsend a seguire Khachanov/Rublev vs ...