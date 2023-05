Masters 1000 Madrid 2023 | Alcaraz passeggia su uno spento Zverev

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023)vince facile controin due set, 6-1 6-2, nel match valido per gli ottavi di finale deldi. Partita a senso unico sul Manolo Santana dove il tennista tedesco viene sommerso dalla superiorità atletica del padrone di casa perdendo subito il servizio nel primo set e molto velocemente anche nel secondo set cedendo il servizio nel quinto game. Troppi errori per il tedesco molto in difficoltà su entrambi i colpi, anche sul rovescio che raramente è così poco efficace. Buona partita di, che non fa altro che giocare il suo tennis, con i soliti recuperi da atleta straordinario, perdendo solo 8 punti al servizio in tutto il match.dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in vista del ...