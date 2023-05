“Massacro sociale | pronte le ritorsioni” Travaglio ora minaccia Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) “Qual è il tuo giudizio sul decreto lavoro di Giorgia?”. È questa la domanda con cui Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo su La7, apre la puntata del 2 maggio, in cui viene interpellato Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano: “Beh molto più negativo di quello che abbiamo dato su tutte le sparate che hanno fatto nelle ultime settimane su via Rasella, sul 25 aprile… Qui non sono parole, sono fatti e molto gravi. Si lasciano praticamente alla fame 800mila famiglie in più, non avranno più la copertura del reddito di cittadinanza perché avranno la sfortuna di avere il capo-famiglia occupabile, cioè disoccupato. Si penalizzano tra l'altro le famiglie che hanno fatto molti figli, in totale contraddizione con le politiche pro-natalità che questo governo dice di propugnare. Si ha l'obbligo di accettare, pena la perdita del reddito, ...