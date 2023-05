Marracash svela i primi ospiti di “Marrageddon”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 maggio 2023), una delle voci che ha fatto la storia del rap italiano. Il cantante è pronto a tornare con un unico e irripetibile evento che celebra tutta la sua carriera in due appuntamenti inediti. Ilsarà il primo festival dedicato al rap che irromperà presto sulla scena musicale e l’artista ha giàto in anteprima alcuni degliche calcheranno il palco insieme a lui. Dopo numerose certificazioni e una Targa Tenco ricevuta nell’ultimo anno,è pronto a tornare sul palco per un evento unico e irripetibile che porta in scena e celebra tutta la sua carriera. Due appuntamenti che uniscono nord e sud e che si legano sulle note del rap inconfondibile dell’artista. Sul palco insieme al cantante multiplatino alanche tantissimi...