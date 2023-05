Maria De Filippi l’ha confidato a Uomini e Donne | ma a molti è sfuggito | ecco perché l’ha fatto

Non arrivano notizie felici in vista della prossima puntata del Serale di Amici diDe. Infatti, dopo la news relativa a due allievi positivi al Covid , pare che il contagio si sia ...Cosa succederà dunque alla semifinale del programma dideSarà rimandata oppure no Staremo a vedere.... ma che lascia spazio alle speculazioni sul possibile ritorno di Giorgio Manetti , che proprio settimana scorsa aveva riaperto le porte a Gemma e al dating show diDe. Scopriamo cos'è ...

Amici, le pagelle: De Filippi, lezione di umiltà (voto 9), Wax fa i capricci (voto 4) Corriere della Sera

A causa dell'indiscrezione lanciata da Dagospia sulla positività al Covid-19 di due allievi di Amici, la semifinale, prevista per il 6 maggio, sembrerebbe a rischio. La produzione ...La dama ha interrotto quasi subito la conoscenza con Giuseppe al dating show di Maria De Filippi su Canale 5: continuano i rumor sul ritorno del cavaliere ...