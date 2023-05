Maria De Filippi disperata | tragedia in queste ore | addio al programma

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 maggio 2023) Nuovi aggiornamenti arrivano dalla scuola di Amici diDe: una ballerina si è infortunata e non sarà in studio per la finale. Anche questa edizione del talent show Amici diDeè sempre più vicina alla fine. Restano infatti insolo due ulteriori appuntamenti ossia la semifinale, che servirà a decretare i finalisti, ed appunto il gran finale. A quel punto il pubblico dovrà solo indicare il vincitore sia per la categoria ballo che per quella di canto. Non sarà una decisione semplice da prendere visto che gli allievi in gara sono pochi e soprattutto i migliori delle rispettive categorie. In attesa di questi ultimi appuntamenti però dal dietro le quinte del format è arrivata una brutta notizia. Una delle ballerine presenti nella scuola si è infatti ...