“Mare caos” | nuovo singolo per Paola & Chiara e tracklist “Per sempre”

(Di martedì 2 maggio 2023)– Ph. Paolo Santambrogiodanno il benvenuto alla calda stagione con un brano che anticipa l’uscita delalbum “Per” Pronte a trascinarci in pista regalandoci un maggio che sa di live e novità,annunciano oggi il” (Columbia Records/Sony Music Italy). In radio e in digitale da venerdì 5 maggio, il brano anticipa “Per”, ilprogetto discografico delle sorelle Iezzi fuori il 12 maggio e già disponibile in pre-order e pre-save. L’incontenibile entusiasmo dei fan per la release del...

Paola & Chiara annunciano il nuovo singolo(in uscita venerdì 5 maggio). Il brano anticipa 'PER SEMPRE', il nuovo progetto discografico delle sorelle Iezzi fuori il 12 maggio. Il duo ha anche annunciato la tracklist ufficiale di PER ...Da venerdì in radio, lo tsunami estivo che balleremo e canteremo fino a ottobre inoltrato. 'ma fai un po' come ti pare ', le regine Iezzi sono tornate e non ce n'è per nessuno.... anche in città dove ildista a decine di chilometri di distanza". Per la Fiaip, purtroppo, il ...in termini di penali per l'impresa ferroviaria rispetto al gravissimo"gelicidio" del 2018'...

Paola & Chiara: Mare Caos è il nuovo singolo. Disponibile dal 5 ... Radio Italia

Paola & Chiara danno il benvenuto alla calda stagione con un brano che anticipa l'uscita del nuovo album "Per sempre" ...Paola & Chiara danno il benvenuto alla calda stagione con un brano che anticipa l'uscita del nuovo album "Per sempre" ...