Marco Bocci | la confessione dell’attore alle Iene sulla malattia e i problemi di memoria | «Ogni giorno rinasco» – Il video

(Di martedì 2 maggio 2023)parla dellache lo ha colpito alcuni anni fa nel monologodella puntata di oggi 2 maggio. In particolare degli strascichi che l’attore si è dovuto portare dietro e che ancora oggi condizionano la sua vita. «Quattro anni fa sono sopravvissuto a un virus raro – dice– Mi ha colpito parte del cervello che governa lae la parola». Con il tempo, spiega l’attore sposato con la collega Laura Chiatti, l’uso della parola è gradualmente tornato ma con lasono rimasti. Un ostacolo non da poco per chi come lui dovrebbe usare laper il suo lavoro: «Oggi non riconosco i volti di amici, e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi ...

Non è facile mettersi a nudo dinanzi a una telecamera, anche quando si è un attore di professione.ha deciso di farlo nello studio de Le Iene , parlando in maniera aperta e onesta del male che lo ha colpito alcuni anni fa . È sopravvissuto, ma ciò non vuol dire che quella tremenda ...parla della malattia che lo ha colpito alcuni anni fa nel monologo a Le Iene della puntata di oggi 2 maggio. In particolare degli strascichi che l'attore si è dovuto portare dietro e che ...Il Riviera International Film Festival (9 - 14 maggio Sestri Levante) ufficializza giurie e elenco completo degli ospiti. A Filippo Nigro,, Francesca Comencini, Ludovica Rampoldi e la star della musica Moby, in collegamento dagli Usa per una masterlcass, fino alle rising star del cinema italiano Giancarlo Commare, Aurora ...

Non è facile mettersi a nudo dinanzi a una telecamera, anche quando si è un attore di professione. Marco Bocci ha deciso di farlo nello studio de Le Iene, parlando in maniera aperta e onesta del male ...